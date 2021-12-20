Депрессии не было: смерть депутата стала неожиданностью

Коллега депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко Рафаэль Фатыхов рассказал, что у погибшего не было депрессии и трагедия стала для него полной неожиданностью.

В беседе с РИА Новости Фатыхов отметил, что найденный накануне мертвым в собственном офисе Крамаренко, всегда отличался открытым, жизнерадостным и общительным характером и исправно посещал заседания думы, не пропуская их.

"Мы с ним общались вот только в прошлую пятницу. Он любил рыбалку, охоту. Рассказывал много веселых историй. Не знаю, что произошло. Возможно, конечно, что и эта история с гусями повлияла как-то на него, трудно сказать", – рассказал коллега погибшего от огнестрельного ранения депутата.

Напомним, что Александр Крамаренко оказался в центре скандала после того, как в социальные сети попали фотографии с человеком, похожим на него, запечатленным на фоне десятков застреленных гусей. Из птиц была выложена надпись "Чукотка-2021" и изображение сердца.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное по факту незаконной охоты, ущерб от которой превысил 700 тысяч рублей. Сейчас сотрудники того же ведомства проводят проверку обстоятельств гибели фигуранта расследования. По одной из версий, он мог уйти из жизни добровольно.

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