Подстрекавший устроить теракт в московском метро получил 11 лет

В Москве военный суд приговорил к тюремному сроку уроженца Дагестана Юсупа Юсубова за подстрекательство к теракту в столичном метро. Осужденный проведет за решеткой 11 лет.

Следствие установило, что Юсубов подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро "Киевская".

"Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а 8 лет – в колонии строгого режима", – сообщила ТАСС пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. При этом обвинение просило для него 12 лет заключения.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Юсубов свою вину не признал.

Сообщается, что в 2019-2020 годах мужчина пытался организовать в том числе нападение на полицейского. Он подстрекал другого выходца из Дагестана Руслана Кайбакова, чтобы тот напал на полицейского в метро, убил его и отобрал пистолет, а затем расстрелял сотрудников правоохранительных органов у здания ФСБ в Москве. По плану Юсубова, жена Кайбакова в этот момент должна была привести в действие взрывное устройство на "Киевской".

В итоге Кайбаков сам сдался правоохранителям и дал показания против Юсубова как свидетель.