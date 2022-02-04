Взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры": точка в деле террориста

Приговор – пожизненный срок. В столице суд поставил точку в деле террориста Магомеда Нурова. По версии следствия, он добровольно вступил в банду, которая стояла за взрывами на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры", принес присягу ее руководителю, участвовал в планировании и подготовке терактов, выполнял роль связного и водителя.

В наручниках и под конвоем Магомеда Нурова заводят в зал 2-го западного окружного военного суда. Он один из последних участников подготовки терактов 2010-го в столичной подземке, кто остался в живых. Его имя включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Перед десятком телекамер, за стеклом так называемого "аквариума" Нуров поначалу даже кажется веселым. Но это скорее защитная реакция. Он уже понимает, что за решеткой, вероятно, проведет остаток жизни. Вопросы журналистов окончательно выводят его из себя.

"На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении террористических актов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств", – комментирует приговор Светлана Петренко – официальный представитель СК РФ.

По версии следствия, Нуров был водителем и связным банды боевиков. На личном автомобиле он возил их на встречи, где обсуждали и планировали взрывы в московской подземке. Помогал изготавливать взрывчатку. А потом укрывал у себя одного из участников банды.

Через 12 лет после вылазки террористов на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" уже ничего не напоминает о страшном дне. Когда-то здесь хотели повесить мемориальные таблички, но передумали. Время идет, и краски ужасных событий 2010-го блекнут. Но только не в памяти тех, кто в то утро оказался в подземке.

Март 2010-го. Утренний час пик в столичной подземке. Кто-то спешил на работу, кто-то на учёбу. В 7:56 на станции "Лубянка" открылись двери второго вагона только что подъехавшего состава, прогремел взрыв.

Бомба взорвалась на 28-летней Мариам Шариповой. Пока медики оказывали пострадавшим первую помощь, а пассажиры московского метрополитена отходили от шока, напарница террористки-смертницы 17-летняя Джанет Абдурахманова ехала по красной ветке на юго-запад. В 8:39 на "Парке культуры" раздался второй взрыв. 39 человек погибли. Ещё 117 получили ранения. Следователи почти сразу определили круг возможных организаторов и пособников. Часть боевиков были ликвидированы.

Охота на одного из самых влиятельных и жестоких лидеров банды Магомедали Вагабова к тому моменту шла уже почти пять лет. В августе 2010-го в Дагестанском селе Гуниб силовики блокировали группу боевиков. Пятеро человек на требование сдаться открыли шквальный огонь. Все они погибли в пожаре, который разгорелся от их собственной бомбы. В одном из погибших опознали 35-летнего Вагабова. При жизни он активно вербовал молодежь и обучал террористок-смертниц. Мариам Шарипова была его сожительницей. Джанет Абдурахманову послал на смерть тоже он.

Наставник Вагабова и главарь банды – Доку Умаров тоже ликвидирован. В апреле 2014-го это официально подтвердил директор ФСБ России Александр Бортников: "В результате проведенной оперативно-боевой работы нейтрализована деятельность главаря террористической организации "Имарат Кавказ".

Магомеда Нурова вычисляли долго. Его черед настал в марте 2019-го. Единственный из оставшихся в живых и известных органам предварительного следствия участником организации террористических актов в Москве является Магомед Нуров. Основные же участники устойчивой вооруженной группы "Новокостецкий джамаат" (запрещена в России) были ликвидированы в ходе спецоперации в 2010–2013 годах так как оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Свою вину он так и не признал. Суд приговорил Нурова к пожизненному заключению в колонии особого режима. На родине у него остались жена и семеро детей.