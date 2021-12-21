Причиной пожара в томском гипермаркете стал поджог

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение огня в гипермаркете "Лента" в Томске. В 18:49 (14:49 по Москве) пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ведомстве.

Пламя в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов на улице Елизаровых вспыхнуло около 15 часов дня. Причиной, как сообщили в пресс-службе ретейлера, стал поджог: сотрудник подрядной организации запалил фейерверк в отделе пиротехники, после чего огонь быстро перебросился на полки с другими товарами.

"Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", – заявили представители "Ленты".

У здания частично обрушилась крыша и около трети несущих конструкций, этот момент сняли на видео очевидцы. Пожарные продолжают проливать помещения гипермаркета, из которого вывели около 200 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать. На место прибыл пожарный поезд.

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