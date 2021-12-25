Задержан подозреваемый в поджоге второй томской "Ленты"

В Томске задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" на улице Пушкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемым в преступлении оказался местный житель 1994 года рождения. Сейчас он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Возгорание в гипермаркете произошло в субботу в отделе фейерверков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, пострадавших нет, однако громкие взрывы от петард стали причиной массовой паники среди посетителей "Ленты".

Это уже второй пожар за неделю в гипермаркете "Ленты" в Томске. В минувший вторник по подозрению в поджоге еще одного торгового помещения, на улице Елизаровых, был задержан сотрудник торговой сети. По признанию задержанного, он совершил преступления из-за конфликта с начальством и по рекомендации "голосов в голове".