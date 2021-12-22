Подготовка встречи: Папа Римский принял в Ватикане митрополита Илариона

Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском в Ватикане.

"Наша встреча продолжалась один час и прошла в очень доброй и сердечной атмосфере", – поделился впечатлениями Иларион.

На встрече обсудили отношения между Римско-католической и Русской православной церквями. Митрополит Иларион передал папе письменное поздравление с 85-летием от патриарха Кирилла и икону Знамение Божьей Матери, сообщает РИА Новости.

Одна из тем– обсуждение возможной встречи понтифика и патриарха. Она может пройти зимой 2022 года.

Ранее папа Франциск заявлял, что готов совершить визит в Россию. Первая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась в 2016 году. Это была историческая встреча – ранее предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались.