Папа Римский в рождественской речи вспомнил про Украину

Папа римский Франциск в своей рождественской речи Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане, с которой он традиционно выступает 25 декабря, выразил надежду на то, что на Украине не будет нового конфликта.

Говоря о Христе, понтифик напомнил, что верующие ждут от него помощи для урегулирования конфликтов по всему миру.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы на Украине развились метастазы ставшего гангренозным конфликта", – пожелал папа римский, слова которого цитирует "Интерфакс".

Несколько дней назад папа Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона.

Как рассказал митрополит, на встрече обсуждались отношения между Римско-католической и Русской православной церквями. Российский священнослужитель передал понтифику папе письменное поздравление с 85-летием от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также икону Знамение Божьей Матери.

Рассматривалась также возможность встречи понтифика и патриарха. Она может пройти зимой 2022 года. Ранее папа Франциск заявлял, что готов совершить визит в Россию.