Путин о Навальном: нельзя совершать преступления и прикрываться политикой

Не надо совершать уголовные преступления, прикрываясь политикой, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об оппозиционере Алексее Навальном.

"Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", – сказал Путин в ответ на вопрос, который ему задали в ходе Ежегодной большой пресс-конференции.

В данный момент Навальный отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. В феврале этого года Симоновский суд Москвы постановил заменить ему условный срок реальным. Навальный был осужден по делу компании "Ив Роше". Суд установил, что Алексей Навальный и его брат Олег обманом убедили представителей компании заключить договор на оказание услуг, которые предоставлялись по завышенным ценам.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в московском выставочном зале Манеж. Мероприятие транслирует медиаплатформа "Смотрим".