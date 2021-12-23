Путин: в Одессе заживо людей сожгли – никто и пальцем не пошевелил

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о расследовании убийств журналистки Анны Политковской и Бориса Немцова. Эти убийство, к огромному сожалению, произошли в нашей стране, отметил глава российского государства. "Но виновные судят в тюрьме, некоторые при задержании погибли. А на Украине что?" – задал встречный вопрос Путин.

Он напомнил об уличных убийствах на Украине, в которых убийц никто и не ищет, а также о майской трагедии 2014 года в одесском Доме профсоюзов на Куликовом поле.

"В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? – спросил Путин. – Ничего подобного".

2 мая 2014 года возникли потасовки меду активистами "антимайдана" с радикалами "евромайдана" и футбольными "ультрас" их Харькова и Одессы. Жертвами этих стычек стали 48 человек – шестеро их них скончались от огнестрельных ранений, когда радикалы открыли огонь по пытавшимся спастись из горящего здания людям, десять при пожаре выпали из окон, а 32 насмерть отравились угарным газом или скончались от полученных ожогов.

Тема Украины в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина возникала и обсуждалась неоднократно. Прямую трансляцию из Манежа, куда были аккредитованы 507 журналистов, вели медиаплатформа "Смотрим", а также каналы "Россия 24" и "Россия 1".