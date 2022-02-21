Сделаем все, чтобы их найти: Путин пригрозил убийцам

Имена преступников, виновных в трагедии в Одессе, нам известны, сделаем все, чтобы их найти, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно", – сказал российский лидер.

Он пообещал, что будет сделано все, чтобы их покарать: найти и предать суду.

Трагедия в Одессе случилась 2 мая 2014 года. В этот день произошли масштабные столкновения сторонников и противников Евромайдана. Последние вышли на мирную акцию протеста, однако она очень быстро обернулась беспорядками. После столкновения на одной из самых больших исторических площадей Куликовом Поле участники Антимайдана попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако его подожгли. В тот день, по данным МВД Украины, в городе погибли около 50 человек, большинство из них были сожжены заживо.