"А кто в лавке-то останется?" Путин объяснил, почему не отдыхает с Мишустиным

Владимир Путин ответил фразой из анекдота на вопрос журналиста о том, почему президент, отдыхая с министром обороны Сергеем Шойгу в сибирской тайге, не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.

"Если мы и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет?" – ответил Путин.

По словам президента, Михаил Мишустин все же отдыхает "и публично, и непублично", но при этом всегда остается на связи.

"Председатель правительства, на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране, звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: "Я поеду туда-то, туда-то", но он всегда на связи", – сказал Владимир Путин на Большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет и медиаплатформа "Смотрим".

Путин признался, что в Сибири отдыхает с начала 2000-х годов, там "уникальная экосистема, уникальные люди".