Президент объяснил, сколько и почему занимается спортом

Глава Российский Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, как он проводит свой досуг и имеет ли время для занятий спортом. Президент признался: "У меня практически досуга-то не бывает".

Владимир Путин признался, что на высоком государственном посту практически не имеет времени на полноценный досуг: "Но спортом я занимаюсь, потому что я считаю это своим долгом. Я обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в своем графике, выполняя поручения российского народа".

Больше видеоматериалов с Большой пресс-конференции Владимира Путина можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим".