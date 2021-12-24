Суд вынес приговоры фигурантам второго дела о пожаре в "Зимней вишне"

В Кемерове еще несколько фигурантов второго уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" получили реальные сроки. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс" со ссылкой на данные Центрального районного суда Кемерово.

Сегодня решением суда были признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями четыре фигуранта дела.

Так, суд приговорил к 18 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет, экс-главу Госстройнадзора Танзилю Комкову.

Семь лет тюрьмы получила заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей.

Сына экс-главы Госстройнадзора, Эдуарда Комкова, приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной сумме взятки. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок в 8 лет.

Еще один фигурант дела, гендиректор строительной компании, ответственной за реконструкцию торгового центра, Никита Чередниченко, получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 70 млн 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ответим, что сторона обвинения осталась удовлетворена назначенным фигурантам дела наказанием.

Напомним, что в результате пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" погибли 60 человек, в том числе – 37 детей, еще 63 человека пострадали. Трагедия произошла в марте 2018 года.

По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Фигурантами дел стали 15 человек.

В ноябре 2021 года суд вынес приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", по которому проходили восемь человек.