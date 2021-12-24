Циклон "Квинтинус" несет в Москву барическую пилу и метели

В субботу Москва и Центральная Россия окажутся под властью североатлантического циклона "Квинтус". Свое наступление он начнет уже в пятницу вечером. После 19-21 часов ветер усилится до 17-19 метров в секунду – это штормовые значения. Из-за чего начнется поземок – ветер с поверхности будет поднимать снег до метра вверх, будут заносы с ухудшением видимости до полутора-двух километров.

"В Москве снегопад будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. На город обрушится 10% месячной нормы осадков, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы", – пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ночью в Москве будет -9…-11 градусов, днем -4…-6. Но из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха ощущаться будет на 6-8 градусов холоднее, чем показывает термометр.

Давление в субботу рухнет до 725 мм рт. ст – это то самое барическое дно, а в ночь на воскресенье поднимется до 735 мм рт.ст. – это уже барическая пила, которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее москвичи ощутили "морозное дно". Ночь 22 декабря стала самой холодной за последние 54 года – минус 22,2 градуса.