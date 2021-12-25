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Коронавирус 1 час назад

25 декабря 2021 12:25

Мурашко отметил позднее обращение россиян за медпомощью

Россияне зачастую обращаются за медпомощью уже в разгар острой стадии коронавируса, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону глава Минздрава сообщил журналистам, что заболевшие коронавирусом обращаются за медпомощью на 6-7 сутки, когда идет острая фаза развития заболевания. В идеале такое обращение должно быть сделано как можно раньше, максимум на 3-4 сутки, которые являются ключевыми в лечении коронавируса, когда выбор методов лечения не так ограничен.

Он напомнил о выделении средств для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами сразу после обращения за медпомощью. По словам Мурашко, такое делается впервые в истории страны, пишет ТАСС.

Министр здравоохранения обратился к жителям России – в период подготовки к праздникам помнить о безопасности, чтобы встретить Новый год и Рождество здоровыми и в кругу семьи.

Находясь в Ростове-на-Дону, Мурашко осмотрел Донской инфекционный центр, который скоро примет первых пациентов. По его словам, пишет РИА Новости, уже завершаются вопросы, связанные с выдачей лицензии​​​.

Мурашко наградил лучших медиков Ростовской области за выдающиеся успехи, лучшим медикам региона вручили почетные грамоты Минздрава России, нагрудные знаки "Отличник здравоохранения", присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

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