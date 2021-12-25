Иран способен сам производить ядерное топливо для АЭС в Бушере. При этом власти Ирана ожидают, что Росатом ускорит строительство блоков №2 и №3 АЭС. Строительство отстает от планов почти на два года, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

По словам вице-президента, Россия могла бы участвовать в развитии возобновляемой энергетики в Иране.

Москва и Тегеран выбрали одной из основных стратегий в энергетике строительство и запуск атомных электростанций.

"Переход к чистой энергии – необходимость в условиях современного мира, так как глобальное потепление привело к тому, что изменение климата поставило под угрозу жизнь человека​​​", – отметил Мохаммад Эслами.

АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

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