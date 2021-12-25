Онколог рассказал, когда и как вакцинироваться больным раком

Смертность от ковида у онкологических больных гораздо выше, поскольку такие люди находятся в ослабленном состоянии, поэтому врачи настоятельно советуют им прививаться. Об этом в программе "Посоветуйте, доктор" сообщил главный онколог Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии МЗ РФ, академик РАН Андрей Каприн.

По обновленным рекомендациям онкобольным стоит вакцинироваться за две-три недели до курса химиотерапии или же в промежутке между курсами, методические рекомендации уже пересматриваются, рассказал Каприн.

Российская вакцина "Спутник V" хорошо себя зарекомендовала, и, по словам эксперта, онкологи за рубежом часто выбирают именно ее для собственной вакцинации, потому что она дает меньше осложнений.

"Я не видел осложнений от вакцины у наших пациентов онкологических", – подчеркнул Каприн.

Перед вакцинацией онкобольной должен сдать биохимический анализ крови – его назначит лечащий врач.

Должны защитить себя и родственники больных. "Если больной онкологический в межкурсовом промежутке заболеет, мы вынуждены его снять с лечения. И уже подбирать ему потом индивидуальный курс, если это возможно. Поэтому, когда мы с вами начинаем эти рассуждения – не станет ли больному хуже, если мы его привьем, нет ничего хуже, чем соскочить с отработанного курса лечения", – подчеркнул онколог.

Поэтому, если онкобольного пока нельзя привить, его близким следует вакцинироваться. "Вы не заразите его, вы его ограничите противоэпидемиологическим кольцом любви", – добавил специалист.