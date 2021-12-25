Митрополит Иларион готов показать реальную жизнь священников

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион готов стать соавтором сериала о реальной жизни священников.

О своем интересе к созданию фильма о жизни Русской православной церкви митрополит заявил в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24". И уточнил, что предпочел бы сфокусироваться не на официальной Церкви, членах Священного синода, а сделать героем ленты реального священника. Ведь для многих жизнь Церкви закрыта и даже табуирована, никто не знает, как и чем живут ее служители, потому что об этом мало говорят, мало пишут и мало знают.

Все выпуски программы "Церковь и мир" доступны на медиаплатформе "Смотрим".