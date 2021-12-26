Курильщикам опять усложнят жизнь

В течение 2021 года требования увеличивалось число запретов для курильщиков. В 2022 году им продолжат усложнять жизнь – как с помощью цен, так и запретов.

Теперь владельцы недвижимости и руководство предприятий должны будут обозначать места для курения и вывешивать там специальные знаки. Нарушение правил обойдется гражданину в 2-3 тысячи рублей, в случае возникновения пожара – 5 тысяч рублей, согласно статье 20.4 КоАП.

Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака подписали 180 стран, в том числе и Россия. За 10 лет последовательной борьбы было практически полностью сформировано законодательное поле, введено множество ограничений на курение не только табака, но и электронных устройств. Единственное, пока обсуждается продажа табака лицам, родившимся после 2015 года.

По мнению юриста Европейской юридической службы Павла Корытова, далее у властей остаются экономические механизмы. Доходы с акцизов на сигареты могут отдать в бюджеты регионов. В 2021 году рост цен на табачную продукцию составил 20 процентов. В 2022 году вступает в силу постановление, согласно которому все участники оборота никотинсодержащей продукции обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора ЭДО. Это скажется на ценах. С

Согласно заявленной нацпроектом "Демография" цели, количество курящих россиян к 2024 году должно снизиться до 10%. В 2020 их доля составляла 21,6% (в 2013-м – 41%), передает "Прайм".