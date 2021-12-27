Тайна "водолазов Аксенова" раскрыта

Власти Крыма оценивают ущерб, причиненный полуострову летними наводнениями, почти в 10 миллиардов рублей.

"До сих пор идет расчистка русел рек в Керчи и Ялте. Так и живем, не скучаем", – рассказал глава региона Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Помимо сильных дождей, рассказал Аксенов, экономика Крыма пострадала от засухи и последствий пандемии коронавируса.

16-20 июня ливни обрушились на Керчь и Ялту, 4 июля – на Бахчисарайский район. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе опять затопило села Ленинского района и Керчь.

Сергей Аксенов еще раз заявил, что за его лодкой во время осмотра города Керчь плыла не охрана, а водолазы МЧС. Они помогали лодке с руководителем региона выбраться на улицы города, где глубина воды превышала два метра.

"И еще три водолаза были под моторкой. Охрана. Не все в кадр попали", – пошутил Аксенов.

Говоря серьезно о шумихе в Интернете и распространении фейков, Аксенов отметил, что сам узнал об ажиотаже в медиа через несколько часов, когда встречался с пострадавшими от стихии.

"Оказывается, водолазы Аксенова не дают всем покоя. Вот как с этими нелепицами бороться? Сидеть в соцсетях и опровергать? Так у меня на это времени нет", – вспомнил глава Крыма.

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