Лавров: Россия не будет унижаться перед США

Москва не будет ни перед кем унижаться ради отмены санкций, не станет бегать и за США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире "Соловьев Live" (все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим"). Глава МИД напомнил, что Россия никогда не просила, чтобы с нее сняли санкции, и никогда не обращалась к США, чтобы ее не считали врагом. В ответ на высказывание ведущего Владимира Соловьева, что Россия для Америки — официальный враг, Лавров заметил, что это верно, но никто не будет упрашивать эту официальную норму отменить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ни разу никому не помогали достигнуть цели. Однако президент США, возможно, даже не волен изменить ситуацию: многие процессы кодифицированы, то есть, здесь президент связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в Конгрессе.