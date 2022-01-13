У Вашингтона "нервный срыв", Москва не будет "махать дубинкой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новый виток антироссийских санкций "нервным срывом". В эфире федерального канала глава российского МИДа отметил, что с изумлением читает "все эти инициативы". По его мнению, такие решения не делают чести тем, кто их принимает.

Министр обратил внимание на то, что в законопроекте, принятом Конгрессом США, есть предложение ввести санкции вне зависимости от того, начнется ли "война с Украиной" или нет.

Как полагает Лавров, новые санкционные предложения вызваны военными учениями, которые в США почему-то принимают за подготовку к нападению. Но при этом свою технику и свое вооружение НАТО от российских границ релоцировать не собирается.

Это высокомерие высшей степени, подчеркнул глава МИД РФ. Лавров также рассказал о возможной реакции России. По его словам, Москва никогда "не махала дубинкой" и не угрожала на переговорах по деэскалации другой стороне. Россия будет реагировать лишь на реальное развитие событий.