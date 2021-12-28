310 миллионов потратили россияне для вакцинации за рубежом

Свыше 6 тысяч россиян выезжали за границу, чтобы вакцинироваться от коронавируса зарубежными вакцинами. Общая сумма затрат на такие туры составила порядка 310 миллионов рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

В основном граждане вакцинируются в Хорватии. Там ряд вакцин, в числе которых Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и AstraZeneca бесплатны.

На втором месте по популярности Сербия, на третьем — Болгария.

По данным туроператоров, россияне, выбравшие зарубежную вакцину, предпочитают более всего Johnson & Johnson.

Вакцинные туры наибольшим спросом пользуются у жителей Москвы и Подмосковья.

Стоит отметить, что в Россию за вакцинацией также приезжают иностранцы.