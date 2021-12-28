Глава Минздрава: хочется верить, что все закончится

Для победы над пандемией нужна вера, и очень хочется верить, что коронавирус остановится в следующем году, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". Вместе с тем чиновник отметил, что нельзя создавать ложные иллюзии, взмах волшебной палочки не вернет все на месте. Каждый человек должен поучаствовать в решении этой сложной задачи, и каждый должен это почувствовать. Мурашко отметил, что в борьбе с коронавирусом главное – профилактика и, разумеется, вакцинация.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. В нее включена информация о штамме "омикрон". В обновленную версию рекомендаций также добавлены данные о новых препаратах, в числе которых "Мир-19", нирматрелвир+ритонавир, и вакцине для детей старше 12 лет.

Для профилактики "омикрона", как сообщает РФПИ, на 80% эффективна вакцина от коронавируса "Спутник V" в сочетании с бустерной инъекцией "Спутника Лайт". Столь высокая ожидаемая эффективность "Спутника V" с бустером "Спутник Лайт" против "омикрона" объясняется тем, что "Спутник V" показал эффективность более 80% против вируса этого типа через 6 месяцев после вакцинации. Бустерная инъекция "Спутником Лайт" также значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность других вакцин против штамма "омикрон" через 2-3 месяца после ревакцинации.

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