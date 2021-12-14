Мурашко: главная защита от коронавируса – коллективный иммунитет

Первый компонент вакцины от коронавируса COVID-19 в России получили более 75 миллионов человек. Как заявил в интервью Наиле Аскер-заде глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, заболеваемость стабилизировалась и начала немного снижаться.

Главная защита от инфекции – коллективный иммунитет. В государственных учреждениях страны он уже на уровне 80 процентов и более, среди медиков – и вовсе 93 процента. Вместе с тем, по словам министра, число пациентов с коронавирусом в стране велико – более 800 тысяч. И в ближайшее время оно может вырасти из-за нового штамма.

"Омикрон" уже проник в Россию. Ученые изучают эту разновидность. В первую очередь для того, чтобы понять, насколько хорошо с мутацией будут справляться отечественные вакцины.

Те россияне, у кого выявили "омикрон", уже обладают иммунитетом к коронавирусу. Поэтому, как рассказал Мурашко, они болеют бессимптомно или с незначительными проявлениями.

Снижение заболеваемости в регионах позволяет смягчать ограничения или откладывать новые меры профилактики. Так, в Калужской области перенесли ввод QR-кодов на транспорте на месяц – до середины января. Это связано и с тем, что в ближайшем будущем сертификат переболевшего можно будет получить по анализу на антитела.

По данным оперативного штаба, опубликованным накануне, за прошедшие сутки в России выявили около 29,5 тысячи инфицированных коронавирусом. Выздоровели – примерно 28,5 тысячи человек.