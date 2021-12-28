В заброшенных цехах на севере Москвы могут погибнуть десятки котов

Спасательная операция развернулась на территории бывшего завода "МиГ" на севере Москвы. В закрытых цехах оказались брошенными сотни бездомных животных. Волонтеры своими силами пытаются поймать их, чтобы потом передать в приюты или найти новый дом. Работать зоозащитникам приходится в непростых условиях.

Зоозащитники осматривают двор бывшего авиационного завода "МиГ" возле Петровского парка. Ищут кошек.

- Нужно рыжего подростка поймать!

– А?

– Там рыжий подросток!

Было время – здесь собирали самолеты. Цеха закрылись, а территорию на днях продали под жилую застройку. Рабочие уехали, а кошки, которых подкармливали годами, остались.

– Какая судьба их ждет?

– Они умрут! Все, они все умрут! Мы котят нашли в канализации!

По подсчетам активистов, здесь сотни животных. Они голодают, а на днях стали замерзать – ударили морозы, ночью уже доходило до минус 25. Коты, кошки, котята пытаются найти спасение в котельной, но ее тоже остановили. Там сейчас не теплее, чем снаружи.

- Там еще одна!

Ловить котов – не то что собак. Позовешь – сами не придут. Приходится догонять, спускаться в подвалы, проходить по коллекторам. Некоторых удается поймать сачками.

- Все, все, держим!

Этого посадить в переноску оказалось непросто. Несмотря на то, что кот сильно истощен, он изо всех сил извивается, кусается. Перчатки не помогают.

- Давай, давай, не бойся!

Но чаще расставляют вот такие ловушки. На пути раскладывают кусочки мяса, а дно поливают валерьянкой. Котенок еще может засомневаться, а взрослый кот точно зайдет.

- Я думал, он не зайдет. А он зашел! Я не подгото.... Тихо! Тихо, кот!

Тут волонтер оказался не готов – защелку заело на холоде, и дверца не захлопнулась. Приходится ловушку держать руками и ждать помощи.

- Наташ, я не успел подготовить котоловку, а кот зашел уже!

Иногда попадаются умирающие собаки. Или вот – птица, ее вовремя заметили. Она сидела, прижавшись к стене одного из цехов.

– Искали кошек – и птица с крылом. Вероятно, что-то подбило крыло, и она упала с ветки. И вот – тоже спасли, забрали.

– Кто это?

– Галка.

На территории завода зоозащитники организовали полевой штаб. Пойманных котов и кошек – их уже около двухсот – несут сюда, а потом распределяют по приютам или отдают в частные руки.

– В ветклинику! А дальше будут, наверно, заниматься пристройством.

– Найдете хозяев?

– Ну, мы делаем все, что возможно. Еще нужно полечить, сначала проверить все.

Этот кот уже нашел хозяина. Он выкупан, ему уже не терпится осмотреть новый дом. Скоро забудет, как мерз и голодал.

Но на территории бывшего завода еще остается много животных. Волонтеры продолжают искать.