Лавров высказался о предстоящих переговорах с США

США с нетерпением ждут переговоров с Россией по стратегической стабильности, заявили в Госдепе. Встреча намечена в Женеве на 10 января, напоминает телеканал "Россия 24".

Как подчеркнули в российском МИДе, состав делегаций и содержание переговоров – вопросы принципиальные. В повестке – два проекта, представленных Россией. Это договор с США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах по обеспечению безопасности между Россией и НАТО. Ключевой вопрос – юридические гарантии о нерасширении Североатлантического Альянса и его действия возле российских границ.

"Мы сейчас занимаемся тем, чтобы эту твердую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, чтобы эту линию проводить максимально эффективно, – отметил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ. – Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам – прежде всего, с США. Наша задача – создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны, обеспечения ее безопасности, повышения благосостояния наших граждан. Это в очередной раз зафиксировано в Конституции РФ, в поправках, которые были приняты, и которые существенно укрепили нацеленность на отстаивание национального суверенитета. Эти же задачи были более подробно изложены в принятой недавно Стратегии национальной безопасности РФ".

Планируется, что сразу после российско-американской встречи, уже 12 января, состоится Совет Россия – НАТО, а 13 числа – контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва призывает к быстрым и интенсивным переговорам и рассчитывает, что относительно их содержания США примут верные решения.