Упрощенное и прекращенное гражданство: президент внес законопроект в Госдуму

Владимир Путин внес законопроект, который оставляет в ведении президента России прием в российское гражданство лишь в исключительном порядке. Этот порядок распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, на лиц, имеющих особые заслуги перед Россией и на лиц, которые представляют интерес для страны​​​ ввиду своей профессии либо по иным причинам.

Во всех остальных случаях принимать решения по вопросам российского гражданства будут МВД и МИД России. Это сократит срок рассмотрения вопросов гражданства с одного года до трех месяцев, сообщает РИА Новости.

Также Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации"​​​, которым вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства. Принимать решение о прекращении гражданства по добровольному волеизъявлению будет МВД России.