Новый закон о гражданстве: у кого и за что будут отбирать российский паспорт

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о российском гражданстве. Документ упрощает процедуру и сокращает сроки получения паспорта гражданина РФ. О том, что законодательство в этой сфере должно быть более либеральным, глава государства говорил в октябре на заседании международного клуба "Валдай". Кому будет проще стать россиянином, а кто и за что может лишиться гражданства?

Она родом из Алма-Аты, но почти двадцать лет живет в Москве. Виолончель Жазиры Абдигали и дома звучит постоянно. Закончила Гнесинку, работает с ведущими российскими коллективами. Муж, дети, вся семья – россияне. Кроме нее. Из-за этого даже гастроли срывались: Жазира не могла попасть в закрытые города.

"У нас был случай в Норильске, куда я не смогла попасть, потому что у меня иностранное гражданство. Туда можно только гражданам РФ", – рассказала виолончелистка.

Теперь получить российский паспорт будет проще. В документе, который внес президент, содержится целый ряд важных новшеств. Требования смягчаются для более чем 20 категорий лиц – от детей до ветеранов войны. Речь идет, в частности, о наших соотечественниках – это граждане бывшего СССР их дети. Те, чьи близкие родственники живут в России и имеют российский паспорт. Документы в ускоренном порядке получат те, кто родился на территории нашей страны до 6 февраля 1992 года (в этот день вступил в силу закон о гражданстве), а также военнослужащие, которые принесли присягу до этой даты. Упростят требования для участников госпрограммы по переселению соотечественников.

Резонансная тема поднималась и на недавнем заседании Валдайского клуба.

"Моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье, – сказал тогда Путин. – Тем не менее, все-таки законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, это и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим".

И вот теперь – конкретный документ. Получить российский паспорт можно будет если оформлен брак и есть ребенок, в том числе усыновленный. Такая норма вводится, чтобы избежать фиктивных союзов.

Право на получение гражданства по упрощенной процедуре – то есть без "ценза оседлости", без сдачи экзаменов на знание русского языка и основ законодательства – получат также иностранцы, закончившие с отличием российский вуз и постоянно проживающие в России.

"Значительная часть законопроекта посвящена той категории людей, которые являются высококвалифицированными специалистами, которые обладают какими-то навыками, качествами, которые нужны нам здесь, в России. И здесь нужно максимально учитывать потребности нашего общества, задачи экономического развития нашей страны", – отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ждет российского гражданства и Сергей Чобану, в прошлом – создатель молодежной хоккейной команды. Он двадцать лет живет в России и отстаивает интересы молдавской общины. И до сих пор не имеет гражданства.

"Очень много граждан, соотечественников наших из Молдавии, которые хотят получить гражданство России, потому что Россию нельзя не любить. Мы родились в Советском Союзе, поэтому Россия для нас – наш родной дом. Малая родина Молдавия, а большая родина Россия", – говорит Чобану, зампред попечительского совета Федеральной национально-культурной автономии молдаван России.

Впрочем, выше становится и риск лишиться гражданства, если речь идет о тяжких преступлениях. В проекте закона впервые вводится институт прекращения российского гражданства. Отнять паспорт могут у тех, кто совершил преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства – например, измену, шпионаж и организацию массовых беспорядков. Когда совершено преступление и когда был вынесен приговор, значения не имеет.

Уже известно, что крупнейшая политическая сила – партия "Единая Россия" – инициативу поддерживает. Законопроект в Думе рассмотрят в приоритетном порядке уже в начале следующего года. Не станут затягивать и сенаторы.