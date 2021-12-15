Паспорт предателя: в Верховной раде решили поощрять русофобов

За – 285, против – 5, воздержались – 23. Результаты голосования в Верховной раде об изменениях в закон о гражданстве. В частности, речь идет о той его части, что касается выдачи паспортов иностранцам. А если еще точнее, то россиянам.

Им теперь поменять двуглавого орла на трезубец будет значительно проще. Бюрократическую процедуру максимально сократили до небольшого количества справок. Но тут, как говорится, важны детали. Поскольку это вовсе не шаг навстречу, а как раз – наоборот. Ведь в законе изначально прописаны существенные ограничения, показывающие, что Киев готов принять далеко не всех.

С раскрытыми объятьями ждут отдельно взятых личностей, которые, если цитировать авторов инициативы, представляют государственный интерес. Попросту говоря, имеют определённые заслуги на почве русофобии. Которую всем желающим надо будет как-то задокументировать, да еще и публично отказаться от российского гражданства.

Пояснительная записка и сам проект не оставляют предмета для дискуссии. Новый закон принимают исключительно в целях политической борьбы с Россией. Отнюдь не гуманитарная составляющая будет превалировать при выдаче украинского гражданства.

"Прямо в самом законе указано, что преимущество получают представители государства-агрессора, государства-оккупанта. Возможность получать гражданство имеют те, кто непосредственно принимал участие в операциях по отпору и сдерживанию агрессии России в Донбассе. То есть в самом законе Россия определяется, как враг", – отмечает Лариса Шеслер, политолог.

Собрать пару справок и в ускоренном порядке получить паспорт с трезубцем смогут участники АТО в Донбассе; якобы "подвергающиеся преследованиям по политическим мотивам" в России, и те, кто "представляет для Украины государственный интерес". Претендентам на украинское гражданство от российского придется отказаться.

"Этому всему сброду Украина готова предоставить гражданство, а вместе с этим гражданством и возможность въезда в Евросоюз по безвизу. Я не думаю, что там так много людей, которые подпадают под озвученные требования, все, кто хотели, они уже и так находятся на территории Украины, они получили вид на жительство. И просто продолжить эту процедуру будет не сложно", – полагает Михаил Шпир, политтехнолог.

Достойных, конечно, немного. Но какие биографии! Чего стоит не так давно проходивший в России по уголовному делу экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Свой кров он нашел на украинской даче еще одного экс-парламентария Ильи Пономарева. Этот, кстати, свой паспорт Незалежной уже заслужил. Ведь он заочно арестован в нашей стране за растрату госсредств. Потенциально в списке на гражданство есть еще ряд явных претендентов

"Айдыр Муждабаев, Дмитрий Киселев, Илья Пономарев. Это люди, известные в России как люди, которые считают и искренне считают российское государство своим врагом", – отмечает Лариса Шеслер, политолог.

Заинтересанты найтись могут и в лице экс-помощника Гудкова – Александра Соловьева, бывшего председателя нежелательной организации "Открытая Россия". В лице скрывающегося от службы в российской армии, председателя незарегистрированной либертарианской партии Ярослава Конвея, доброй половины разбежавшейся команды экстремистского ФБК и всяких "Пусси Райот" с Верзиловым.

"Я думаю, что уже есть договоренности с определенными гражданами на территории нашей страны, которые уедут в Киев, и которые не особо дорожат российским паспортом, которые понимают, что здесь они натворили достаточно много. Ритуально от него откажутся, примут украинское гражданство", – уверен Роман Голованов, политический обозреватель, журналист.

Вот только, как показывает практика, на Украине век российского оппозиционера не долог. Тут и Аркадий Бабченко в пример, и двоюродная сестра осужденного за создание террористического сообщества "режиссера" Олега Сенцова.

В 2019 году она получила украинское гражданство. А пару месяцев назад написала в фейсбуке: "Н *** й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".