СК возбудил дело по факту гибели женщины в Якутске после нападения собак

В Якутске возбудили уголовное дело по факту гибели женщины на ипподроме. На нее напала стая бродячих собак. Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 29 декабря. 53-летнюю женщину растерзали бездомные псы. Она скончалась на месте происшествия.

Ее тело с ранами обнаружил студент Арктического государственного агротехнологического университета. Погибшая занимала должность доцента Института естественных наук СВФУ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В целях детального установления причин и обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа опытных следователей. Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных", — говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство СУ СК РФ.

Отметим, что в Автодорожном округе, где произошла трагедия, введен режим ЧС. На остальной территории города действует режим повышенной готовности.

В городской администрации сообщили, что для отлова бродячих собак создан оперативный штаб.