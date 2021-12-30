15 лет без Саддама: как брали знаменитого диктатора

30 декабря 2006 года, был казнен экс-резидент Ирака Саддам Хусейн. Спустя 15 лет после казни стали известны подробности его задержания американскими военными. Как рассказал иракский переводчик, сотрудничавший с американцами, при поимке Хусейна был использован усыпляющий порошок.

Переводчик рассказал, что спустя восемь месяцев с начала его работы на США, поступили секретные сведения о местонахождении Хусейна. Он скрывался на ферме в провинции Салах-эд-Дин. Туда отправилось подразделение спецназа и одновременно высадился десант.

Сам переводчик был без противогаза, поэтому на место событий его не пустили. Осмотреть комнату диктатора он смог лишь после завершения операции.

"Там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи – наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой и аудиозаписи, сделанные президентом", – цитирует переводчика РИА Новости. Также в комнате нашелся револьвер Хусейна.

Хусейна свергли в 2003 году после того, как на территорию Ирака вторглись войска США И Великобритании. Верховный суд Ирака приговорил лидера государства к смертной казни, обвинив в гибели 148 жителей деревни Эд-Дуджейль в 1982 году.

Летом нынешнего года в Вашингтоне и Багдаде сообщили, что США намерены прекратить участие в военных действиях на иракской территории до конца 2021 года.