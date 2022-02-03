Американский спецназ "уничтожил" главаря псевдохалифата

В сирийском Идлибе, возможно, ликвидирован новый главарь ИГИЛ (запрещена в РФ), который был преемником аль-Багдади. Об успехе своей спецоперации заявили в Пентагоне. Все участвовавшие в ней военные вернулись на базу. При этом, по информации американских СМИ, вместе с террористом погибли 13 мирных жителей, включая шестерых детей.

Американские силы штурмовали дом, в котором, по их сведениям, находился террорист. Операция проходила ночью, в глубоком тылу боевиков. Известно, что в ходе рейда командование сил специальных операций США задействовало четыре вертолета, в небе также находились американский беспилотник и истребитель F-16, пилот которого мог использовать ракеты "воздух-земля".

Позже в открытых источниках проявились фотографии боевика, который определенно похож на Рахмана аль-Мауля, более известного как Абу Ибрагим аль-Курейши. Террорист стал главарем ИГИЛ (запрещена в РФ) после успешной ликвидации аль-Багдади, которую провели также американцы в 2019 году.

Американский президент осторожно подтвердил информацию о ликвидации главаря псевдохалифата. В Twitter Байден поблагодарил участников штурма: "Зная, что этот террорист решил окружить себя семьями, в том числе детьми, мы решили провести рейд спецназа с гораздо большим риском, чем для наших собственных людей, вместо того чтобы нанести авиаудар. Мы решили поступить так, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения. Наша команда все еще составляет отчет, но мы уже знаем, что, когда наши войска приближались, чтобы захватить террориста, в последнем акте отчаянной трусости он, не заботясь о жизни своей семьи или других в здании, решил взорвать не пояс со взрывчаткой, но целый этаж здания целиком. Вместо того чтобы предстать перед судом за преступления, которые он совершил. И он прихватил с собой нескольких членов своей семьи, как это сделал и его предшественник".

В американском оборонном ведомстве не комментируют информацию о том, что в ходе спецоперации погибли 13 детей. Сообщение было распространено источниками, которые активно взаимодействуют с террористическими группировками.

Но рейдовые действия американские военные вели в жилой застройке – вокруг района операции находятся дома с мирными жителями. К тому же президент США подчеркнул, что террорист использовал детей и женщин в качестве "живого щита", и это уже выглядит как попытка оправдаться за жертвы среди мирных жителей.

Уничтоженный главарь запрещенной в РФ террористической организации командовал боевиками менее трех лет. О нем в открытых источниках не много: находился в американской тюрьме "Кэмп-Букка" в Ираке, там и познакомился с бывшим главарем террористической группировки аль-Багдади, в конце 2000-х был, по некоторым данным, информатором ЦРУ: сообщал американской разведке координаты стратегически важных объектов террористических группировок в Ираке.

Связь с американским разведсообществом провоцирует версии о том, что деятельность нового, теперь уничтоженного лидера террористов модерировали американцы, а уничтожен он был в тот момент, когда стало необходимо поднять рейтинг действующей администрации президента США.

В любом случае, уничтоженный боевик был лидером ИГИЛ (запрещена в РФ) в тот момент, когда группировка оказалась обескровлена и фактически перешла исключительно к диверсионным действиям на территории Сирии. Еще в 2017 году основные силы так называемого "Исламского государства" (запрещена в РФ) были уничтожены действиями российских, иранских и сирийских военных.