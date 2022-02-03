При ликвидации главаря ИГ погибли дети и потерян вертолет

В результате специальной операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши были убиты 13 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийских военных.

Как стало известно, среди погибших есть дети – это признали власти США, возложившие смерть несовершеннолетних на террористов.

Кроме того, американские военные уничтожили собственный вертолет. Это произошло после того, как у воздушного судна возникли технические неполадки. В тот момент было признано нецелесообразным перемещать его куда-либо, поэтому по вертолету был нанесен удар.

Как сообщалось ранее, накануне военные США провели на северо-западе Сирии рейд, в результате которого был ликвидирован человек, считавшийся одним из лидеров "ИГ". По некоторым данным, он погиб в результате устроенного им взрыва.

Отмечается, американские военнослужащие потерь не понесли.