В США расследуют убийство "кучи мирных жителей"

В МИД РФ прокомментировали операцию спецназа США против лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

Как рассказал РИА Новости замглавы МИДа Олег Сыромолотов, американцы не сообщали заранее об атаке, но в принципе соблюли "все процедуры деконфликтинга".

По словам дипломата, в США начались расследования гибели "кучи мирных жителей" в ходе операции, но "результат – это действительно результат, если он действительно уничтожен".

Сыромолотов подтвердил, что информация Службы внешней разведки о возможной активности "спящих" ячеек террористов в Сирии против местных и российских военных передана в Минобороны России. Меры противодействия принимаются, уточнил дипломат.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что аль-Курейши, его жена и двое детей погибли при взрыве, который устроил он сам.

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