Подорвавшегося аль-Курейши сменит аль-Исауи

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) станет уроженец Ирака аль-Исауи – пока известна только его фамилия. Аль-Исауи до этого исполнял функции заместителя главаря ИГ.

Ранее стало известно о гибели действующего главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Он подорвал сам себя, чтобы не попасть в плен американским военным. Во время взрыва погибла его жена и дети, соседи, проживавшие на первом этаже дома. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Спецоперация прошла в Сирии. После атаки из здания удалось извлечь живыми восемь детей. Позднее стало известно о том, что во время спецоперации случайно был уничтожен американский вертолет.