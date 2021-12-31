Главный онколог Минздрава: связи между перенесенным ковидом и раком нет

Главный внештатный онколог Минздрава России опроверг связь между коронавирусом и онкологией.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует", – говорит глава НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

По словам Стилиди, люди, заболевшие ковидом или предполагающие, что заболели, делают компьютерную томографию. Количество обследований увеличивается, а значит, чаще выявляются раки легкого на ранней стадии, сообщает "Интерфакс".

Ранее о связи коронавируса и рака говорила зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. Она считает, что пусковой механизм онкологии – вызванное ковидом воспаление.