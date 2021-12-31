COVID-19: за сутки выявлен минимум заболевших с 23 сентября

За минувшие сутки в России зафиксировано 20638 случаев заражения коронавирусом. Это соответствует показателям 23 сентября 2020 года, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 912 россиян.

В правительстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, однако нельзя исключать роста заболеваемости после новогодних праздников.

Также ситуация может усложниться из-за распространения штамма "омикрон". Поэтому региональным властям поставлена задача внимательно следить за заболеваемостью.