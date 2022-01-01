Власти Бурятии купили 190 квартир для детей-сирот

Мечты под Новый год сбываются: в этом убедилась жительница Бурятии. Девушка, оставшаяся сиротой в 8 лет, стала обладательницей собственной квартиры. Ключи от нового жилья ей вручили как раз в канун праздников. Всего в республике в минувшем году для детей-сирот выделили около 200 квартир.

В 8 лет Валентина осталась без родителей. Сначала ее воспитывала тетя. Затем так случилось, что девочка оказалась в социально-реабилитационном центре. Оттуда Валентину забрала к себе ее классный руководитель, которая смогла ее вырастить и дала ей образование. С 18 лет девушка имеет право на государственную помощь в получении жилья, которое она ждала уже шесть лет. Валентина Мурзина – получатель государственной программы "Жилье детям, оставшимся без попечения родителей".

"Очередь достаточно большая, то есть раз в год она проверяется. В этом году она была 1861 в городе Улан-Удэ. Мне позвонили и, поговорив в мамой-опекуном, мы приняли решение, что мы будем брать в Хоринске, потому как время идет", – рассказала Валентина.

Ключи от двухкомнатной квартиры в 40 квадратных метров вручают в волшебный предновогодний день. Теперь девушка мечтает о своей семье и детях.

По истечении 5 лет Валентина сможет оформить жилье в собственность. За это время комиссия будет два раза в год проверять состояние квартиры. Если обнаружатся технические проблемы, продавец должен будет устранить все недочеты. С таким условием в республике покупают квартиры детям-сиротам.

Получатели жилья сами отвечают за его надлежащее содержание. Специально для них в этом году были проведены курсы: их учили как правильно ухаживать за своим жильем.

"В этом году мы уже 190 квартир купили, на федеральные средства купили 6 квартир, еще 26 сертификатов за счет республиканского бюджета мы выделяем нашим детям-сиротам", – сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Валентина смогла встать на ноги, несмотря на жизненные обстоятельства, открыла свой маникюрный салон. На новом месте проживания, говорит, ей будет несложно начать заново свое дело. Она уже планирует сделать ремонт в своей квартире, будет подбирать обои и декор по своему вкусу.