На фоне глубокого кризиса Зеленский делает странные заявления

Это стало уже больной традицией для Украины. Каждое 1 января праздновать день рождения националиста и пособника фашистов Степана Бандеры. Растяжка с его лицом, тут же портрет поменьше, кресты, да казаки с шашками, не пустившиеся разве что в Гапак.

Агрессивные молодые националисты в балаклавах и с факелами в руках прославляют Бандеру. И словно из солидарности, Зеленский публикует видео новогоднего ужина, гостей на котором встречает почетный караул в форме, похожей на бандеровскую.

Сам он в новогоднем обращении 21 минуту рассуждал о тех, кто ловит на южном полюсе пингвинов, печет хлеб, играет в футбол. Постановочные кадры. Отчет об успехах. Зеленский приписал себе в заслуги даже полет сверхтяжелого транспортника "Мрия" – созданного еще в советское время. Пообещал вернуть Крым: "Крым це Украина".

Его слушали спортсмены, военные и каратель из "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Коцюбайло, который шутил, что его бойцы "кормят волка костями русскоязычных детей", а позже из рук Зеленского получил звезду героя.

Теме войны в Донбассе Зеленский уделил не больше минуты. Об отношениях с западными партнерами – ни слова. Сказать пока нечего. Байден после разговора с Путиным Зеленскому еще не позвонил. А заявление американского президента о том, что Киев не получит ударных вооружений, означает возвращение к минскому формату.

Украина продемонстрирует политическую волю на мирное урегулирование, а сегодня она демонстрирует волю на полный отказ от мирного урегулирование и выполнения минских соглашений.

Но Зеленский идет на обострение. Сегодня в силу вступил закон, запрещающий судам под российским флагом заходить в украинские порты. Обещает продолжить и внутреннюю войну с олигархами и с медиаресурсами, неподконтрольными офису президента.

"Впервые они боятся закона. Одного закона. Настолько боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем. Но цены на газ для наших граждан не выросли. И это факт. Пугали, что мы будем голодными. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая", – заявил Зеленский.

Но с цифрами не поспоришь. Украина входит в 2022 год в глубоком кризисе. Запасы природного газа вполовину меньше чем в прошлом году. Цены на муку взлетели. Пекари угрожают ростом цен на хлеб – до 30 процентов. Многие сельхозпредприятия – на грани закрытия. Тревогу бьют ассоциации птицеводов, кондитеров и производителей молока.

"Первым ударом по молочной отрасли было подписание соглашения об ассоциации с ЕС, теперь – рост цен на энергоносители. Наша отрасль в глубочайшем кризисе, мы прогнозируем закрытие крупнейших украинских предприятий", – сказал председатель объединения "Союз молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский.

Одно из крупнейших промышленных предприятий страны – Днепровский металлургический завод – сегодня остановило производство. Причина – нерентабельность из-за высоких цен на энергоносители и отсутствия поставок угля из России. Но офис президента больше озабочен борьбой с оппозиционными СМИ. Два из них: "Прямой" и "Пятый" снова предпочли в новогоднюю ночь действующему президенту – бывшего, включили в 12 часов поздравления Порошенко, который сейчас скрывается от уголовного преследования в Польше и обвиняет украинские власти в политической мести.

Зеленскому и его команде остается отшучиваться с помощью бывших коллег по 95-му кварталу. Единственное, в чем солидарны бывшие президенты, – в поддержке националистов, которые свободно гуляют по центру Киева.