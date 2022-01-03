Заявление "ядерной" пятерки: комментарии Кремля и МИД России

Выпущенное 3 января совместное заявление лидеров стран "ядерной пятерки" не отменяет необходимости проведения саммита постоянных членов СБ ООН, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим", – сказал Песков. Его слова цитирует РИА Новости.

Со своей стороны, в МИД РФ проинформировали, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва рассчитывает, что совместное заявление лидеров пяти ядерных стран будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений.

Оно также должно содействовать "укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", приводит высказывание Захаровой "Интерфакс".

В совместном заявлении лидеров стран "ядерной пятерки", которое опубликовано на сайте Кремля, отражена позиция России, КНР, Великобритании, США и Франции. Страны считают, что ядерная война никогда не должна быть развязана, победителей в ней быть не может. Кроме того, следует приложить все усилия, чтобы не допустить военной конфронтации и предотвратить гонку вооружений.