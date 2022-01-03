В ЕС оказались недовольны из-за переговоров Путина и Байдена

В Европарламенте призвали включить Евросоюз в переговорный процесс Россия — НАТО об архитектуре безопасности в Европе, пишет Der Tagesspiegel. Издание уточняет, что предложение прозвучало от главы фракции Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Ранее США заверило Евросоюз о "тесном сотрудничестве" в переговорном процессе. Однако фактически европейские коллеги не принимают участия в переговорах о ситуации вокруг Украины и гарантиях безопасности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, возмущенный таким положением дел, заявил, что Европа не желает быть зрителем, за спиной которого принимаются важные решения.

Телефонный разговор между российским и американским лидерами прошел в ночь на 31 декабря. Глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.