Автобус с российскими туристами перевернулся после ДТП в Белоруссии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем в понедельник, 3 января, на трассе М-8 в Лиозненском районе Белоруссии, об этом сообщает белорусское МВД.

По данным правоохранителей, 31-летний водитель автомобиля Renault попытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом – после удара последний опрокинулся на бок.

Как рассказали в Следственном комитете, в салоне автобуса находились 42 человека, в том числе – 40 россиян, направлявшихся на экскурсию. Среди них есть пострадавшие.

РИА Новости сообщает, что в больницу доставлены 25 человек, трое госпитализированных – тяжелом состоянии.

Отмечается, что предполагаемый виновник аварии скончался на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.