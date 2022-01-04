"Очнулись от падения". Пассажиры автобуса о лобовом столкновении

Эту ночь все пассажиры туристического автобуса провели в больнице. Врачи не только должны были гарантировать, что жизни людей вне опасности, но и помочь им оправиться от шока – с туристами работали местные психологи – и убедиться, что у полученных травм не будет отложенных последствий.

Ушибы, ссадины, порезы – в основном, от падений. Лобовой удар был резким и очень сильным: по предварительным данным, аварию спровоцировал легковой автомобиль, который выскочил на встречку. Его водитель – белорус, житель города Кричев – погиб на месте. А автобус с трассы выбросило в кювет.

Вот что вспоминают пассажиры:

- Ничего не поняли, просто удар, сиденья чуть не сносит, автобус отбрасывает набок и все. - Это были доли секунды, мы спали, потом очнулись от падения, от того, что начали падать. Быстро выбрались из автобуса, кто как мог. Спецслужбы отреагировали очень быстро, организована было хорошо медицинская помощь.

Среди пациентов есть дети. Состояние пострадавших улучшается – накануне тяжелых было пятеро, сейчас двое.

"На настоящий момент в больнице находятся 42 пациента, состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия", – сообщил Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы.

В автобусе были туристы из разных регионов России, в основном, центральных: Ярославль, Иваново, Череповец. Госпитализированы два жителя Нижегородской области и четверо из Рязанской. Там уже сформирована оперативная группа, губернатор поручил чиновникам связаться с коллегами в Витебске, чтобы помочь пострадавшим.

По самой последней информации, часть пациентов врачи готовы выписать 4 января. Это 30-35 человек, они смогут продолжить лечение дома.