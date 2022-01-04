США сравнили с распадающимся карточным домиком

Америка никогда не была правовым прозрачным демократическим государством, но даже этот ложный образ никогда не сможет вернуть президент Джо Байден своей стране, написал в своем тг-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Парламентарий подчеркнул, что после скандальных выборов 2020 года эта иллюзия рухнула окончательно, а после разоблачений массового разворовывания помощи пострадавшим от ковида США выглядят как распадающийся карточный домик.

Ранее сообщалось, что из бюджета, выделенного на помощь американцам, потерявшим работу из-за пандемии, было украдено более 100 млрд долларов – около 3% от всей помощи в 3,4 трлн долларов. В с тем, что США не так давно назвали борьбу с коррупцией в мире одним из своих внешнеполитических приоритетов и даже разработали законопроект "О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Штатам начать борьбу с себя. Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией", – с иронией прокомментировала ситуацию Захарова.