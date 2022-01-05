Правительство Казахстана ушло в отставку

Ситуация в Алма-Ате и в Мангистауской области взята под контроль. "За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне​​​", – заявил алма-атинский градоначальник Бакытжан Сагинтаев.

По сообщению "Интерфакса", в городе с утра снова начали возникать беспорядки. Соответствующие районы оцепляются полицейскими и военными. В городе не работает общественный транспорт, остановки переполнены людьми.

В двух района Казахстана введено чрезвычайное положение до 19 января. Также действует комендантский час для обеспечения общественной безопасности. Всё из-за манифестаций, которые переросли в беспорядки.

Началось все на западе страны после повышения цен на сжиженный газ вдвое. Это привело к подорожанию других видов топлива и продуктов.

На встрече с манифестантами в городе Актау власти договорились, что стоимость сжиженного газа снизят до 50 тенге за литр, это около 8,5 рубля. Ситуацию взял под контроль президент Казахстана; он принял отставку правительства. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.