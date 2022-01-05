Казахстан: комендантский час, ограничение въезда, изъятие оружия

Президент Казахстана подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата. На период действия запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя. Также под временным запретом – забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия.

Усиливается охрана особо важных государственных и стратегических объектов. У физических лиц будут временно изымать оружие и боеприпасы.

Документы подписаны на две недели – с 5 по 19 января. Решение принято на фоне акций протеста, которые прошли в нескольких городах. Они начались после повышения цен на сжиженный газ.

Ситуацию взял под контроль президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств незаконны.

"Это преступление, за которым последует наказание", – заявил он.

5 января президент планирует провести совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

В Алма-Ате, некоторых районах Нур-Султана блокируют интернет, не работают мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает "Интерфакс".