Еще в одном регионе Казахстана введен режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской области с 5 по 19 января. В сообщении сказано, что ЧП вводится из-за серьезной угрозы безопасности и для защиты граждан.

Начальник департамента полиции Алматинской области назначен комендантом региона на время действия ЧП, пишет "Интерфакс".

Генпрокуратура Казахстана призвала граждан соблюдать законные требования правоохранителей и оказывать им содействие.

Тем временем, участники акций протеста вновь стягиваются в центр Алма-Аты. Как сообщают СМИ, молодые люди направляются пешком и на машинах с окраин города в центр. Предположительно, автотранспорт был захвачен у силовиков в ходе беспорядков во вторник.

На опубликованных в социальных сетях видео заметно, что один из участников марша держит щит сотрудника полицейского спецподразделения ​​​.

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