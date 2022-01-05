В Алма-Ате подожгли здания акимата и прокуратуры

Опубликованы кадры из Алма-Аты, где в среду, 5 января, продолжились массовые беспорядки. Судя по видео, протестующие подожгли здание городской мэрии и прокуратуры.

Как сообщалось ранее, манифестанты пошли на штурм акимата, поначалу им противостояли сотрудники правоохранительных органов, применявшие спецсредства.

Однако, по последним данным, которые приводит РИА Новости, правоохранители отошли с площади перед мэрией.

Ситуация в Казахстане, обострившаяся накануне после нескольких дней уличных протестов, остается напряженной. Продолжаются столкновения между силовиками и участниками уличных акций, известно о наличии пострадавших.

Напомним, что протесты начались после того, как было объявлено о повышении цены на сжиженный газ для заправки автомобилей. Власти уже пообещали снизить его стоимость, однако это не оставило вышедших на улицы людей.

Действующее правительство страны отправлено в отставку, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к согражданам с призывом проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.