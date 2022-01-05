Токаев защищает народ, Роскосмос – Байконур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил 42-летнего Макена Исабекова от должности замначальника службы госохраны – начальника службы охраны президента. Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя КНБ Республики Казахстан. Начальником службы государственной охраны президент назначил Сакена Исабекова, а Берик Кунанбаев получил должность заместителя председателя КНБ – директора Службы специального назначения.

Токаев обратился к народу и уверил, что сделает все возможное, чтобы защитить интересы жителей Казахстана. И уверил, что вместе удастся одержать победу. По словам Токаева, террористические банды захватывают инфраструктурные объекты. Алма-Аты стал жертвой вандалов. В городе начата антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобожден, доступ к интернету восстановлен. Текущая ситуация – подрыв целостности государства и нападение на ее граждан. Он уже обратился за помощью к главам ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы. После звонка Токаева премьер-министр Армении Никол Пашинян начал консультации с главами стран ОДКБ.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что охрана ключевых объектов космодрома Байконур усилена, филиалы предприятий Роскосмоса работают в штатном режиме.

В Казахстане несколько дней продолжаются волнения и массовые беспорядки. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В Оренбургской области с 5 по 15 января изменен режим пропуска легковых автомобилей на пункте "Сагарчин", который находится на границе с Казахстаном.